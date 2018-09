Albstadt Von der Leinwand auf die Theater-Bühne

Haupthelden von "Honig im Kopf" sind die junge Tilda und ihr Großvater Amandus. Nach dem Tod seiner Frau zieht Amandus, der an Alzheimer erkrankt ist, zu Tildas Familie. Seine Krankheit stellt Tildas Eltern Niko und Sarah auf manche harte Probe – zumal die Beiden mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen haben. Als der verzweifelte Niko seinen Vater in einem Heim anmelden will, entführt Tilda ihren Großvater kurzerhand, und zu zweit begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise nach Venedig, die Stadt, in der er einst so glücklich war.

Die Vorstellung des "Theaters unter der Laterne" beginnt am Samstag um 19 Uhr. Kartenreservierungen nimmt das Bergcafé unter der Telefonnummer 01435/365 entgegen.