Albstadt Von Carnegie-Hall ins Schloss

Albstadt-Lautlingen. Ein exquisites Programm wird das "Daedalus Quartett" im Stauffenberg-Schloss zum Besten geben. Die Carnegie Hall in New York, das Salzburger Mozarteum, das Palais des Beaux Arts in Brüssel oder das Festspielhaus in Baden-Baden – all das sind namhafte Konzerthallen, in denen viele Streichensembles nur zu gerne einmal auftreten würden. Das "Daedalus Quartett" war schon in all diese Hallen zu Gast und hat sich seit der Gründung im Jahr 2000 auf internationaler Ebene einen hervorragenden Ruf erspielt.

Min-Young Kim an der Violine, Matilda Kaul an der Violine, Jessica Thompson an der Viola und Thomas Kraines am Violoncello heißen die Künstler, die sich seit ihrer Studienzeit an weltweit renommierten Musikhochschulen kennen und – schenkt man der New York Times Glauben – als Streichquartett sowohl brillant als auch leidenschaftlich harmonieren.

Im Stauffenberg-Schloss präsentiert das Daedalus-Quartett ein sorgsam ausgewähltes Programm der Extraklasse: Den Auftakt bildet das Streichquartett Nr. 1 op. 50 von Sergei Prokofjew. Darauf folgen ein Werk des zeitgenössischen Komponisten Fred Lerdahl, Jahrgang 1943, und das Streichquartett No. 4/Chaconne, ehe der Konzertabend mit Beethovens Streichquartett Nr. 14 in cis-Moll op. 131 einen würdigen Abschluss findet.