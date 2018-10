Albstadt Vom Running Dinner bis zu Partys

So sieht das auch Theresa Ganslmeier: "Wir sind wie eine kleine Familie und machen auch privat viel zusammen." Sie stört es, wenn manche sich darüber beschweren, dass in Sachen Campusleben zu wenig geboten werde. "Denen sage ich, dass sie kommen und mitmachen sollen." Von Studierenden für Studierende werden Veranstaltungen wie das Running Dinner organisiert. Wer mitmachen möchte, meldet sich an – das Organisationsteam mischt dann Studierende zusammen, die sich gegenseitig an einem Abend zu Hause besuchen und gemeinsam essen, was der Gastgeber auf den Tisch bringt. Für jeden Gang wechseln die Teilnehmer den Standort und lernen auf diese Weise fremde Menschen kennen. Verschiedene Partys oder die Fahrt mit einem gemieteten Bus in eine Balinger Diskothek gehören ebenfalls fest zum Veranstaltungskalender.