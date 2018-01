Albstadt Vom Raichberg bis zum Hochgebirge

Ein Seniorenprogramm mit sieben Tages- oder Halbtagesausfahrten sowie einer fünftägigen Reise ins Altmühltal hat Armin Schlaich, der Ehrenvorsitzende des Vereins, zusammengestellt. Zudem findet an jedem ersten Montag im Monat der Seniorenstammtisch im Vereinsheim Ochsenscheuer statt.

Die Laienschauspieler der Ortsgruppe geben am 21. und 22. April zwei Vorstellungen in der Festhalle. Am 10. November gastieren auf Einladung des Vereins die "Schrillen Fehlaperlen" in der Festhalle. Die Linkenboldshöhle ist am 10. Mai und am 9. September geöffnet; ein weiterer fester Programmpunkt ist die Landschaftspflegeaktion im Oktober, welche die Ortsgruppe wie gewohnt zusammen mit der Forstverwaltung veranstaltet. Tradition hat auch die Teilnahme am Onstmettinger Weihnachtsmarkt.

Alle diese Aktivitäten und Veranstaltungen sind auf der Internetseite des Albvereins und im Jahresplan 2018 vermerkt; aktuelle Angebote einschließlich der Kontaktdaten finden Interessenten – auch Nichtmitglieder sind willkommen – im Aushang vor dem Vereinsheim Ochsenscheuer. Der Jahresplan 2018 und weitere Auskünfte sind erhältlich bei Uwe Reuß, Telefon 07432/ 4956, E-Mail u.reuss@gmx. net, bei allen Ausschussmitgliedern und auf der Internetseite www.onstmettingen.albverein.eu. Zudem liegen ab Montag, 22. Januar, Wanderpläne im Ortsamt, bei der Onstmettinger Bank und in der Niederlassung der Sparkasse aus.