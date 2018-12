Albstadt Vom geizigen Scrooge und einer ausgesperrten Familie

Albstadt-Ebingen. Eine weitere Weihnachtsgeschichte mit Musik präsentiert die Musik- und Kunstschule am dritten Adventssamstag, 15. Dezember, in der Stadtbücherei in Ebingen. Schulleiterin Maritta Beuchel, liest "Eine Weihnachtsgeschichte" von Char-les Dickens in einer für Kinder ab fünf Jahren geeigneten Fassung: Der mürrische und geizige Mister Scrooge wird eines Nachts von drei Geistern besucht, die sein Leben komplett verändern und ihn schließlich zu einem besseren Menschen werden lassen. Musikalisch steht der dritte Adventsvormittag überwiegend im Zeichen der Holzblasinstrumente – neben der Blockflöte haben Klarinette, Saxofon und Querflöte ihren großen Auftritt. Beginn ist um 11 Uhr.