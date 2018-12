Albstadt Vom Collier bis zum fossilen Krebs

Albstadt-Tailfingen. Zumindest am Samstag herrschte ideales Messewetter – nicht nasskalt genug zum sich Verkriechen, aber auch nicht so frühlingshaft, dass es jedermann hinaus in die Natur gezogen hätte. Hans Maurer, Uracher Goldschmied und mittlerweile im vierten Jahr Organisator der Traditionsveranstaltung, konnte zufrieden sein. 62 Aussteller hatten ihre Stände aufgebaut, und zwar keineswegs nur Einheimische, sondern Händler aus anderen Teilen Deutschlands, aus Österreich, Tschechien, Russland und sogar aus Afghanistan und Peru. Ihre Kostbarkeiten glitzerten im Scheinwerferlicht – und die Besucher waren, wie Maurer beobachten konnte, sehr angetan von der Auswahl.

Diese reichte von gängigen Mineralien bis zu außergewöhnlichen Preziosen und beim Schmuck vom handgefassten Silber bis zum hochwertigen Brillantcollier. Wie schon so oft war auch das Stuttgarter Naturkundemuseum mit Exponaten auf der Messe vertreten: Die Paläontologen Günter Schweigert und Gerd Dietl präsentierten auch in diesem Jahr versteinerte Meerengel, darunter ein weibliches Jungtier mit einem verspeisten Fisch im Magen, einen weiteren, bestens erhaltenen männlichen Meerengel, einen Vielscherer-Krebs und den, so Dietl, "am besten erhaltenen Knochenfisch, den wir jemals gefunden haben". Alle diese Fossilien sind bei Grabungen im Nusplinger Steinbruch entdeckt worden.

Das hervorragende Angebot an Waren und Ausstellungsstücken wurde komplettiert durch exquisiten Service. Wer wollte, konnte den Wert von mitgebrachtem Schmuck und Mineralien durch den Fachmann bestimmen lassen, für die jüngsten Besucher stand wie schon in früheren Jahren ein Sandkasten bereit, in dem sie mit kleinen Sieben Edelsteinen schürfen konnten – was sie fanden, durften sie behalten – , und Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen gab es natürlich auch: Um die Verköstigung der Gäste kümmerte sich auch in diesem Jahr zu jedermanns vollster Zufriedenheit der Verein Höhle und Karst.