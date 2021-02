1 Zwei Lungen-Spezialisten und ein Klinik-Chef: Stefan Limmer, Hans-Joachim Eisele und Gerhard Hinger (von links). Foto: Klinikum Foto: Schwarzwälder Bote

Gesundheit: Strukturelle Qualitätsoffensive am Zollernalb-Klinikum / Zwei neue Lungenspezialisten sind an Bord

Zwei neue Chefärzte, zwei neue Abteilungen am Standort Albstadt: Der Pulmologe Hans-Joachim Eisele und der Thorax-Chirurg und Privatdozent Stefan Limmer übernehmen im Landkreis und darüber hinaus die Versorgung der Patienten mit Lungenerkrankungen.

Zollernalbkreis. Klinik-Geschäftsführer Gerhard Hinger sprach in der Online-Pressekonferenz von einem "nächsten Schritt" in der Entwicklung des Zollernalb-Klinikums: "Die strukturelle Qualitätsoffensive geht weiter", sagte er. Genau wie die Spezialisierung in Richtung Gefäßmedizin hätten Aufsichtsrat und Kreistag auch die Planung und Etablierung von Pädiatrie und Lungenmedizin mitgetragen.

Spezialisiert auf minimalinvasive Eingriffe

Beide Chefärzte wollen ihre jahrzehntelange Erfahrung auf dem jeweiligen Fachgebiet im Zollernalb-Klinikum einbringen. "Von Brustkorb über Mittelfeld bis hin zum Zwerchfell" könne er so gut wie jeden Eingriff bieten, sagte Limmer, der aus München kommt und unter anderem an der Uniklinik Lübeck tätig war. Er habe sich auf minimalinvasive Eingriffe spezialisiert, "überall dort, wo es möglich ist". Auf die neue Aufgabe am Zollernalb-Klinikum freue er sich.

Eisele, der während seiner Assistenzarzt-Zeit an der Uni Gießen gearbeitet und zuletzt als Chefarzt am Klinikum Rummelsberg gearbeitet hatte, möchte die Lungenklinik im Zollernalbkreis aufbauen und etablieren und hier "ein breites Spektrum anbieten", gegebenenfalls auch in Kooperation mit der Uniklinik Tübingen.

Die Lungenmedizin, sagte Klinik-Chef Hinger, habe in letzter Zeit immer mehr an Bedeutung gewonnen, und die Patienten wollten sich gerne "heimatnah" behandeln lassen und keine langen Fahrten nach Tübingen oder Reutlingen auf sich nehmen. Bisher habe es auf der Zollernalb in einer relativ großen Region keine pulmologische Expertise gegeben.

Die Lungenabteilung werde am Klinik-Standort Albstadt in die Innere Medizin integriert, demnach gebe es nur eine Station, wo der Patient hingeschickt wird, es müssten keine Strecken zwischen den Abteilungen in Albstadt oder gar den beiden Krankenhäusern in den Städten Albstadt und Balingen zurückgelegt werden.

Spiegelung der Atemwege wird jetzt möglich

Die pulmologische Versorgung sei bereits angelaufen, die Erneuerung der Endoskopie in Albstadt werde unter anderem auch die Spiegelung der Atemwege ermöglichen. Bei der Erweiterung des Behandlungsspektrums am Zollernalb-Klinikum seien auch Überlegungen angestellt worden, welche Patienten beziehungsweise Erkrankungen auch in zehn oder 15 Jahren noch stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen.

"Erkrankungen der Lungen werden auch weiterhin stationär im Krankenhaus behandelt, weit über den heutigen Tag in die Zukunft hinaus", so Hinger Umbauarbeiten seien für die neue Abteilung nicht erforderlich. Und – außer den spezialisierten Fachärzten – brauche das Klinikum auch kein speziell ausgebildetes Pflegepersonal: "Jede Pflegekraft, die sich mit dem Krankheitsbild auseinandersetzt, kann hier arbeiten."