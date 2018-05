Albstadt Vom Barock bis zu Astor Piazolla

Sie haben etwas versäumt. In ihrem Programm "Mit Pfeifen und Tasten" spannten Flötistin Mirjam Schumacher und Organist Robert Sebastian Bauer den musikalischen Bogen vom Frühbarock bis zur Gegenwart, von Jakob van Eyck und Johann Sebastian Bach über Wolfgang Amadeus Mozart und Franz Liszt bis hin zu Astor Piazolla und Christiane Martini. In der Bach-Sonate in C-Dur, BWV 1033, beeindruckte besonders das harmonische Zusammenspiel, an Mirjam Schumachers Interpretation von "Engels Nachtegaeltje" aus "Der Fluyten Lusthof" von Jakob van Eyck die subtilen Klangimitationen von Nachtigallenschlag und anderweitigem Vogelgesang.

Zwölf Musikstücke gaben die beiden zum Besten, ehe sie den Dank der Zuhörer in Gestalt lang andauernden Applauses im Empfang nahmen. Und dazu den von Gabriele Kreiß, der Vorsitzenden des SKM Zollern – er galt auch Dekan Anton Bock und der katholischen Kirchengemeinde für die Überlassung des Kirchenraumes.