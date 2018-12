Albstadt Vom Apfelbrot bis zur Kunst aus Filz

Für das leibliche Wohl ist gesorgt; es gibt Wurst vom Holzkohlegrill, Schupfnudeln, Suppe, Currywurst, wilde Kartoffeln, Schnitzelwecken, Schmalzbrot, Fischbrötchen und Räucherspeck, Fisch-Finger-Food sowie Dinnete vom Holzbackofen – und außerdem Kaffee und Kuchen, Waffeln, Crepes, Schokofrüchte, Apfelbrot, Marmelade, Liköre sowie Pralinen und Plätzchen. Nicht zu vergessen: Glühwein, heißen Caipi, Winterhazelnut, Apfelpunsch und Glühmost.

Das ist natürlich nicht alles. In der Raichbergstube bieten Onstmettingens Hobbykünstler Weihnachtsdekoration, Christbaumschmuck aus Zinn, Socken, Schmuck und Filzkunst an – Gelegenheit, selber zu filzen, besteht auch. Die Spendenkassen werden wieder aufgestellt; gesammelt wird für die Kinderkrebshilfe in Tübingen.