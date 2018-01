Albstadt Volles Haus bei AC-Abrissparty

Dann ein Umschwung: Nach einer Pause, in der sich die Gäste mit Saitenwürsten, Kartoffelsalat, Schaumkuss-Brötchen und reichlich Getränken erfrischen konnten, betraten sechs junge Männer zusammen mit zwei Sängerinnen die Bühne: bekannte Gesichert zu dieser Jahreszeit, denn diese Band spielt nur ein Mal im Jahr, meist zu Weihnachten. Wer gemeint ist? "One Night Jam" – die Coverband unter der Leitung von Exil-Tailfinger Kai Weidle. Unter dem Motto "Your Night – Your Music" – Deine Nacht, Deine Musik – boten sie eine bunte, fetzige und teils rockige Kombination aus alten Klassikern und modernen Verkaufsschlagern.

Zum Repertoire der Band gehören Lieder wie "Happy", "Just the Way You are" und "Walking in Memphis", wobei der Mitmachfaktor in der Einkaufshalle ganz groß war. Die Gäste tanzten, hatten Spaß und feierten den – so hoffen die meisten – bald bevorstehenden Abriss.

Je später die Stunde, desto besser die Stimmung – das galt auch in Tailfingen: "One Night Jam" wusste die Gäste zum Feiern zu bringen mit Gute-Laune-Songs wie "Ironic", "I Wanna Dance with Somebody", "Sex on fire" und "Simply the Best". Das Erfolgsrezept ging auf: Bis in den frühen und besonders kalten, verschneiten Morgen hinein dauerte die Party, ehe sich die Türen des Betonklotzes dann endgültig schlossen – sie werden sich nun wohl nur noch für das Abrisskomitee öffnen.