Albstadt Volksbank-Azubi bescheren Lebenshilfe-Mitarbeitern besondere WM

Dass die Auszubildenden der Volksbank Albstadt die besonderen Menschen der Lebenshilfe Zollernalb besuchen und mit ihnen zusammen etwas unternehmen, hat bereits Tradition. Sie verzichtet auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner und verwendet das gesparte Geld alljährlich für die Aktion "Ein Herz für besondere Menschen" – in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal.

Dem Motto folgend, überreichten die Volksbank-Azubi gleich zu Beginn jedem der rund 200 Lebenshilfe-Beschäftigten eine Hawaii-Kette und einen Sonnenhut im Deutschland-Design. Danach sorgte die passende Musik und die Animation der Azubi für ein entsprechendes "WM-Feeling", und so manch einer fühlte sich wie im großen Stadionrund.

Bevor es zum Spiele-Medley in Form von Torwand-Schießen, Fußball-Slalom und Eimerschießen ging, brachte eine gemeinsame Polonaise Azubi und Beschäftigte in die richtige Stimmung. Natürlich durfte auch die obligatorische Stadionwurst nicht fehlen. Diesen Part hatte die Marketingabteilung der Volksbank übernommen, die sich am Bräter meisterhaft bewährte und den vielen hungrigen Gästen leckere Bratwürste servierte.