Albstadt Vinz-Pflegewerkstatt-Oase sucht Sponsoren

Als examinierter Krankenpfleger weiß Michael Weimer um die Probleme in der Pflege, die er künftig in Lautlingen versucht, gemeinsam zu lösen. Neue Möglichkeiten zusammen mit sozialen Einrichtungen in der häuslichen Pflege werden erörtert. Weimer ist sicher, dass in der Pflegewerkstatt ansprechende und attraktive Pflegemöglichkeiten gefunden werden, die in Albstadts Einrichtungen in die Tat umgesetzt werden können. Zudem will er Menschen für den Pflege- und Betreuungsberuf begeistern, um Pflegenotstand zu lindern.

Das Leuchtturmprojekt ist zunächst auf drei Jahre angelegt und wird im Lautlinger Pfarrhaus angesiedelt. Im geplanten Personalschlüssel sind Pflegekräfte ebenso enthalten wie Hauswirtschafterinnen und Referenten für Vorträge. Um optimale Voraussetzungen zu schaffen, muss das Pfarrhaus nicht nur gemietet, sondern auch etwas umgebaut und Einrichtung dafür angeschafft werden.

Die Gartenplanung von Gartenarchitekt Martin Moser verspricht Großes, schlägt aber zusätzlich zu Buche. Mit 414 000 Euro rechnet Weimer alles in allem.

Doch der Diakon brennt für sein Vorhaben und ist derzeit auf der Suche nach Geldgebern. Die Bewerbungen um Gelder der Landesregierung, besonders des Ministeriums für Soziales und Integration, laufen. Auch die Kirchengemeinde, die Diözese Rottenburg-Stuttgart sowie private Geldgeber und Unternehmer sind gefragt, soll doch ein Projekt entstehen, das das Leben der Senioren in und um Albstadt lebenswerter macht und Generationen verbindet, mit dem die Pflege im Herzen von Albstadt eine Heimat bekommt.

Ob sich die Stadt ebenfalls beteiligt, ist noch nicht geklärt, doch Weimer hofft darauf, komme das Geld doch der Allgemeinheit zugute und entlaste sie gleichzeitig. Gleichzeitig liege es an allen, ob diese Vision verwirklicht werden kann. Sollte das gelingen, werde Albstadt für die Seniorenpflege künftig richtungsweisend sein, ist der Initiator überzeugt.