Albstadt Vierte Mountainbike-Strecke kommt 2020

Kilometer-Fresser, Trail-Jäger und Touren-Biker, die eine sportliche Herausforderung zwischen Traufkante suchen – sie kommen in Albstadt ebenso auf ihre Kosten wie die Freizeitbiker mit und ohne Motor. Die drei ausgewiesene Strecken – eine vierte kommt 2020 hinzu – sprechen mit ihren unterschiedlichen Anforderungsniveaus alle Mountainbiker an. Die Apollo-Sportrunde lockt mit ihren bunten Sommerwiesen, schattigen Wälder und für Verschnaufpausen bestens geeigneten Quellen MTB-Einsteiger und Familien an – danach bietet sich ein Besuch im Freizeitbad badkap an, das nicht von ungefähr Endpunkt der Strecke ist. Ganz anders sieht das Profil des Trails "Alb-Gold Wadenbeißer" aus: Knapp 33 Prozent der Strecke sind Singletrails, Downhills, Uphills, schroffe Landschaften und weite Panoramen – ungeachtet ihrer Kürze stellt die Strecke eine echte Herausforderung für sportlich Ambitionierte.

Dritter im Bunde ist der Gonso-Trail, der mit knackigen Anstiege, steilen Abfahrten und reizvollen Überlandpassagen die ideale Trainingstour für den nächsten Marathon in Aussicht stellt – Rennfeeling im Bullentäle eingeschlossen. Derzeit in Planung ist die Tour Albstadt-Süd, die rechtzeitig vor der Mountainbike-WM, die 2020 in Albstadt stattfindet, fertig werden soll.

Hinzu kommt der Bikepark im Tailfinger Schalkental – hier kommen Downhiller voll auf ihre Kosten. Auf sie warten vier ausgewiesene Downhillstrecken, die einfach über einen Schlepplift zu erreichen sind; die Trails punkten mit gebauten Elementen wie North-Shore-Anlagen, Rockgardens oder Wallrides. Für Neugierige, die sich erst einmal herantasten möchten, gibt es das Bikepark Beginners Paket; ein Guide steht dabei mit Rat und Tat auf den ersten Runs zur Seite.