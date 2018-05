Albstadt Vielseitig und kreativ geht es durch das Wochenende

Albstadt-Ebingen. Schüler der Musik- und Kunstschule haben das sonnige Wochenende kreativ genutzt: Für das Kinder- und das Sinfoniekonzert in Kooperation mit den Orchesterfreunden Albstadt am 5. und 6. Mai gab es ein gemeinsames Probenwochenende im Haus Bittenhalde in Tieringen.