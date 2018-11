Albstadt Viel Respekt vor der neuen Aufgabe

Martina Behrens-Reincke, stellvertretende Vorsitzende des Kirchengemeinderates Heilig-Kreuz, beendete den Akt der Investitur mit einem Grußwort, ehe die Messfeier begann: Sie umrahmten der große Projektchor aus den Kirchenchören Heilig-Kreuz und St. Josef, verstärkt durch die Kirchensinger Lautlingen, unter Leitung von Wolfgang Raichle und mit Hans-Peter Merz an der Orgel.

In seiner Festpredigt ging Pfarrer Uwe Stier zum einen auf die Lesungen des Tages, besonders auf das Johannes-Evangelium 18,33-37, ein, in dem Pilatus Jesus im Prätorium verhört. In der zweiten Lesung aus der Offenbarung des Johannes ging es um Christus als treuen Zeugen, der auch Zeugnis gibt für die Macht, Liebe und Herrlichkeit Gottes. Beide Passagen seien durchaus passend für eine Investitur, so Uwe Stier, denn auch der Pfarrer sei ein Zeuge Gottes, wenngleich er sich der eigenen Schwächen durchaus bewusst sei und deshalb einen Heiden-Respekt vor der neuen Aufgabe habe – besonders davor, Leitung vernünftig auszuführen und damit in gewisser Weise Macht über andere auszuüben. Seine Lebensaufgabe sieht Stier darin, an der eigenen Beziehung zu Gott zu arbeiten und sie zu intensivieren. Seine Leitungsaufgabe will er optimistisch angehen und hofft auf ein Arbeitszeugnis Jesu mit der Passage: "Er war nach Kräften bemüht, Gott zu finden und ein würdiger Zeuge seiner Liebe zu sein!"

Im Anschluss an die Messe begrüßte Walter Schwaiger, geschäftsführender Pfarrer der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Ebingen, seinen neuen Kollegen, dem die stellvertretenden Vorsitzenden der Kirchengemeinderäte Brot und Salz überreichten, aber auch eine Stehleuchte, die ihm künftig nachts zur Erleuchtung dienen soll. Für die Stadt Albstadt sprach Peter Thaddäus Lang als Stellvertreter des Oberbürgermeisters und überreichte ein Willkommenspräsent.

Pfarrer Uwe Stier dankte zum Schluss allen und gab als Bonmot noch die Einschätzung der Diözese für seine neue Arbeitsstelle zum Besten: "Diese Seelsorgeeinheit ist noch am Zusammenwachsen, da braucht’s einen erfahrenen Pfarrer, keinen an Erfahrung noch nicht so reichen wie Pfarrer Stier." Die Gemeinde und die Priesterkollegen hatten am Christkönigssonntag allerdings einen gänzlich anderen Eindruck und hießen Stier herzlich willkommen, was auch beim anschließenden Stehempfang und bei vielen persönlichen Gesprächen und Segenswünschen deutlich wurde.