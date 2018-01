Albstadt "Viel Puste" wünscht der Bezirkswart seinen Jubilaren

Auf ein Vierteljahrhundert aktive Mitgliedschaft im Posaunenchor TOP können Rainer Gölz – laut Chorleiter Gerhard Gonser "der Fleißig­ste bei den Hausaufgaben" – und Hans-Georg Leins zurückblicken. Leins kam vor 25 Jahren durch seine Frau zum Posaunenchor; er wechselte damals vom Musikverein zu den kirchlichen Bläsern, was sich einfacher anhört, als es ist: Musikvereine spielen in einer anderen Notation als Posaunenchöre, Leins musste seine Noten transponieren. "Viel Puste" wünschte Jürgen Stengel der jüngsten in der Jubilarsrunde: Sarah Kopf ist seit zehn Jahren dabei.

Stengel ließ es sich übrigens nicht nehmen, sich für dieses Mal mit seiner Trompete dem Posaunenchor anzuschließen. Alle Choräle und Songs waren von den Geehrten selbst ausgewählt worden; das Programm reichte von Dietrich Buxtehudes "Alles, was ihr tut…" über "Morgenlicht leuchtet" – die deutsche Übersetzung von Cat Stevens’ "Morning Has Broken" – , "Shine, Jesus, shine", "Nun lob mein Seel den Herren" und "Bis hierher hat mich Gott gebracht" bis zu "Seid nicht bekümmert". Den Schlusspunkt setzte das schmissige Nachspiel "Dance With Me".