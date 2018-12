Albstadt Viel Lob für das große Engagement im Ort

Die Mitglieder trafen sich im Clubheim des FC Pfeffingen. Vorsitzende Karin Link erinnerte an die Teilnahme des Neujahrsempfangs, die Verabschiedung von Ortsvorsteher Peter Katona und die Feierstunde am Volkstrauertag in Margrethausen. Teilgenommen wurde an der Kreisverbandstagung in Ostdorf, der Ausflug führte ins Zuckergässle nach Langenenslingen.

Die Hauptversammlung war mit Neuwahlen und Ehrungen verbunden. Den Finanzbericht von Josef Wildmann verlas Josef Ungar. Zusammen mit Klaus Maute hatte er die Kasse geprüft. Die Grüße des Margrethausener Ortsvorstehers Thomas Bolkart und des dortigen Ortschaftsrats überbrachte Bolkarts Stellvertreterin Ingrid Wildmann. Sie dankte der Ortsgruppe für den rührigen Einsatz am Gemeindeleben und für die Bereitschaft, sich beim Sozialverband zu engagieren.

Karin Link ehrte anschließend Annerose Maute und Helmut Maier für deren zehnjährige Mitgliedschaft beim VdK mit Urkunde, Präsent und Treueabzeichen.