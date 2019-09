Albstadt Video-Dreh von Rapper Edin in Tunnel ein riesiger Spaß

Fünf Stunden - nur soviel Zeit haben Filmproduzent Eddi Güler und sein Team, um im Westtangententunnel rund 40 Statisten und vor allem den Rapper Edin in Szene zu setzen: Nachtdreh für dessen Video "Lass uns tanzen"; dafür machen die meisten Autofahrer gerne einen kleinen Umweg, fahren hupend und winkend auf dem Kreisel am südlichen Tunnelmund vorbei, wo das Team kurz nach 20 Uhr bereitsteht.

Diesem Klingelton kann keiner widerstehen

Was Eddi Güler sich als Plot für das Video des Frankfurter Sterns am Rap-Himmel ausgedacht hat, ist originell, aber nicht einfach umzusetzen: Edin – mit knallroter Jacke und Sonnenbrille in der Nacht – bleibt mit seinem Sportwagen im Tunnel stecken, wo zwei Autos kollidiert sind. Plötzlich klingelt sein Handy – und alle springen wie auf Knopfdruck aus dem Auto, um der Aufforderung der eingängigen Klingel-Melodie zu folgen: "Lass uns erst mal tanzen, tanzen, tanzen, lass uns erst mal tanzen die ganze Na-a-a-a-acht". Besonders gut macht das Wiona aus Bisingen, dreht Pirouetten, schwingt das Bein über den Kopf dreht sich gleichmäßig wie ein Brummkreisel. Drei dunkelhäutige Ladies in hautengen, schulterfreien Kleidern bewegen sich geschmeidig zur Musik und springen in den Pausen immer wieder ins Auto – trotz Spätsommertemperaturen ist’s im Tunnel halt doch schattig.