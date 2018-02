Albstadt "Verordnung greift bereits"

Albstadt-Ebingen. Auf Paragraph 23 der Sprengstoffverordnung Baden-Württemberg beruft sich der Anwohner, der in der Silvesternacht eine Situation "wie im Krieg" erlebt und daher bei der Stadtverwaltung beantragt hatte, Silvesterfeuerwerk in der engen Ebinger Innenstadt zu verbieten. In Absatz eins heißt es dort: "Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen ist verboten."

In seinem Antwortschreiben vom 2. Februar hatte Frank Märkle vom Ordnungsamt der Stadt seine Ablehnung des Antrags damit begründet, dass die Ebinger Innenstadt keine Fachwerkstadt sei – anders als Tübingens, Reutlingens oder Freiburgs Innenstädte, wo Silvesterfeuerwerk in den Innenstädten wegen der Brandgefahr verboten ist. Der Antragsteller weist mit Blick auf die Verordnung nun aber darauf hin, "dass die dort genannten Gebäude und Einrichtungen auch in Ebingen vorhanden sind" und nennt die Martinskirche und das Seniorenheim Augustenhilfe als Beispiele.

Was den notwendigen Abstand zu derlei Gebäuden angeht und was folglich unter "unmittelbarer Nähe" zu verstehen ist, beschreibt die Verordnung nicht. Der Anwohner beruft sich daher auf einen Bericht der Echo Medien über ein Verbot des Silvesterfeuerwerks in der historischen Altstadt von Michelstadt im Odenwald, wo Thomas Scholz vom Bürgerser­vice der Stadt Michelstadt "mindestens 200 Meter" als "angemessenen Abstand zur gefährdeten Bausubstanz bei einem Höhenfeuerwerk (Raketen)" bezeichnet. Laut Internet-Wegweiser "Google Maps" beträgt der Abstand von der Martinskirche zum Bürgerturmplatz, wo sich in der Silvesternacht zahlreiche Raketen-Zünder tummelten, 220 Meter. Angesichts dieser Gemengelage sieht es der Antragsteller als erwiesen an, dass "von daher nach §23 Sprengstoffverordnung bereits jetzt das Abschießen von Raketen grundsätzlich verboten ist".