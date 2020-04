Albstadt Vermummte greifen Jugendliche an

Die 15 und 16 Jahre alten Jungs befanden sich gegen 21 Uhr an einer Hütte beim Sportplatz Lerchenfeld in Margrethausen. Ihren Angaben nach kamen dort fünf bis sechs vermummte Personen hinter der Hütte auf sie zu. Die Vermummten griffen die Jugendlichen an und schlugen unter anderem mit einem Stock auf ihre Opfer ein. Selbst als der 15- und der 16-Jährige auf dem Boden lagen, sollen die beiden weiter geschlagen und getreten worden sein.