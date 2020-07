Albstadt Rettungskräfte suchen nach Vermisstem

Wanderer hatten in der Nacht zum Sonntag gemeldet, dass sie an der Schutzhütte einen Schlafsack und persönliche Gegenstände gefunden hätten, vom Besitzer jedoch jede Spur gefehlt habe. Laut Polizei sei aufgrund der Gesamtumstände nicht auszuschließen, dass der Betreffende eventuell am Albtrauf abgestürzt sei und sich in einer hilflosen oder lebensbedrohlichen Lage befinde.