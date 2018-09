Albstadt Verbindlichkeit kommt ein Jahr später

Für die Schüler schließlich bedeutet es, dass sie einen stärker "rhythmisierten" und möglichst vielseitigen Unterricht erhalten, in dem Lern-, Aktiv- und Ruhephasen einander organisch abwechseln. Der Stundenplan am Vormittag sieht zwei Unterrichtsblöcke mit jeweils zwei Schulstunden à 45 Minuten vor; an den Nachmittagen mit Pflichtunterricht folgt dem Mittagessen und einer 70-minütigen Pause ein weiterer Zwei-Stunden-Block und danach entweder eine dritte Stunde Unterricht oder eine einstündige Lern- beziehungsweise AG-Zeit.

Der Gemeinderat stimmte den Anträgen beider Schulen gestern einstimmig zu. Lara Herter von der SPD forderte, weitere Schulen für den Ganztagesschulbetrieb ins Auge zu fassen, auch und gerade in den kleineren Ortsteilen; Lennart Spengler von der CDU will Wahlmöglichkeiten grundsätzlich erhalten wissen – in Ebingen gebe es außer der Schalksburgschule noch weitere Grundschulen, andernorts nicht. Philipp Kalenbach (FDP) warnte davor, die Wünsche der Eltern zu ignorieren