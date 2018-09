Albstadt Verantwortungslos

Mit Schrecken erinnere ich mich an das Erdbeben vom 3. September 1978 und seine verheerenden Folgen in Albstadt. Vielleicht, weil sich dieses Ereignis zum 40. Mal jährt, hat das Deutsche Geoforschungszentrum auf der Grundlage aktueller Daten eine neue Karte zu den Erdbebenrisiken in Deutschland herausgebracht. Neben der niederrheinischen Bucht bei Aachen wird besonders auf die Schwäbische Alb als das am stärksten erdbebengefährdete Gebiet hingewiesen. Dass der Hohenzollerngraben und die tektonische Scherzone in der Region um Albstadt als aktivstes Erdbebengebiet Mitteleuropas gelten, ist nicht neu. Neu ist dagegen die Berechnung der Gefahrenstufen, die ein verändertes Bild ergibt: Die Gefahr eines starken Erdbebens ist bei uns viel größer als bisher angenommen.