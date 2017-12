Albstadt Zahllose Kinder fanden eine Heimat

Albstadt-Ebingen. Passender hätte die Feierstunde in der vollbesetzten Mensa des Gymnasium nicht beginnen können: "El Choclo", ein Tango für Streicher und Klavier, den das Schüler-Streicherensemble unter der Leitung von Volker Schneider intonierte, stimmte seine Zuhörer akustisch auf das ein, was kommen sollte. Danach erklang "El conejito escondido", auf Deutsch "Das versteckte Häschen", und Schulleiter Christian Schenk hieß seine Gäste willkommen. Seit 25 Jahren unterstützt das Gymnasium Ebingen das Kinderheim "Jardin del Eden", den "Garten Eden"; alljährlich ging der Erlös des Adventsbasars nach Südamerika: "Wir können stolz darauf sein", stellte Schenk fest.

Einen Einblick in Vorgeschichte und Anfänge der "Michael-Günther-Stiftung" gab Rainer Günther. Sein Sohn hatte 1992 mehrere Monate im "Jardin" gearbeitet und danach in Deutschland finanzielle Unterstützung für das Heim organisiert. "Wir haben nach seinem Tod beschlossen, die Arbeit in seinem Sinne fortzusetzen." Tausende hätten seither an vielen Schulen in Deutschland, in Vereinen, Gruppen oder im privaten Umfeld gebastelt, gemalt, gestrickt, gebacken oder musiziert; bei Spendenläufen hätten Kinder und Jugendliche Tausende von Kilometer für den guten Zweck zurückgelegt. Viele Spendennetzwerke seien entstanden, das älteste in Albstadt und Meßstetten, wo Michael Günther einige Jahre als Lehrer tätig war. 23-jährig hatte er seine Familie mit der Entscheidung überrascht, nach Ecuador und Kolumbien zu gehen. "Die Begegnungen dort und Armut der Menschen gaben den Ausschlag für seine Entscheidung." Die Erfahrungen, die er in Südamerika machte, hätten seinen Sohn sehr geprägt, sagte Rainer Günther und zeigte ein Paar flickenübersäter Jeans, die Michael Günther in Ecuador getragen hatte.

Auf einen Auftritt des Unterstufenchors, der unter der Leitung von Bernd Braun "El Rio", ein Volkslied aus Peru, sang und dafür viel Beifall erhielt, moderierte Evi Schwarz, die einstige Lebensgefährtin von Michael Günther, eine Talkrunde, in der dessen ehemalige Studienkollegin Christine Kapfer und die Lehrer Christoph John und Christoph Straub über Begegnungen mit "Michel" berichteten. "Er forderte Teilhabe und Gerechtigkeit über die Kulturgrenzen hinweg – und hat an der Schule in Meßstetten ein wahres Feuer entfacht", sagte Straub.