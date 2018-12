Albstadt Unterm Regenbogen

Unter den Gästen waren besonders viele Jugendliche und junge Erwachsene, und auch die Band setzt sich aus sechs jungen Erwachsenen der Region zusammen. Ziel des ökumenischen Gottesdienstes für Besucher aller Konfessionen und Freikirchen ist es, mit modernen Anbetungsliedern auf Englisch und Deutsch in Kontakt zu Gott zu treten und ihn zu preisen. Der Abend sollte die Teilnehmer schwungvoll auf Weihnachten einstimmen. Viele Lichterketten neben dem Altar dekorierten den großen Kirchenraum.

Zwischen den Auftritten der Band wurde ein Spendenprojekt für Lebensmittel für besonders bedürftige Familien in Rumänien vorgestellt. Die Predigt hielt der neue Jugendreferent der Süddeutschen Gemeinschaft, Manuel Braunmiller. Ihn beeindrucke an Weihnachten, dass sich "der große Gott ganz klein macht und zu uns kommt", so Braunmiller. Gott bleibe den Menschen treu und habe zugesagt, die Gläubigen durch seinen Sohn Jesus Christus von ihren Sünden zu retten.

Der Bibel nach habe Gott den Regenbogen als Zeichen des Bundes zwischen ihm und der Erde eingesetzt. Daran denke er, wenn er einen Regenbogen sehe, betonte der Jugendreferent.