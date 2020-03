Albstadt Unter Taxifahrern geht die Angst um

In der Branche ist man von derartigen Appellen an den schwäbischen Heimwerkerstolz nicht unbedingt erbaut – und von Tipps zur Fahrzeuglogistik erst recht nicht. Sieghard Binder, Taxiunternehmer in Albstadt, verweist darauf, dass die Dialysefahrten zu gewissen Tageszeiten anfallen – morgens, mittags, abends – und man Nierenkranke ungern Schlange stehen lasse. Mit einem einzigen Taxi sei es da nicht getan. Dass es keine Möglichkeit geben soll, sich tagsüber die Hände zu waschen, kann er sich andererseits auch nicht so recht vorstellen – wenn alle Stricke rissen, könne man immer noch in die Zentrale kommen, da gebe es Wasserhähne und Seife.

Inna Bollinger mag sich mit keiner der angebotenen Lösungen so recht anfreunden – mit einer Ausnahme vielleicht: Die Empfehlung des Landratsamts, sich an einen Dußlinger Hersteller von Desinfektionsmitteln zu wenden und dort einen Posten zu ordern, findet sie bedenkenswert. Vielleicht ist ja noch etwas übrig.