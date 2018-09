Albstadt Unter der "Guillotine d’amour"

Auch das Kulturprogramm, das in regelmäßigen Abständen freitags geboten ist – Beginn immer um 20 Uhr – läuft wieder an. Schon in der kommenden Woche, am 14. September, gibt Kabarettist Dieter Huthmacher ein Gastspiel. Ihm werden im Lauf des Herbsts viele Künstler folgen, die schon öfter im Kräuterkasten waren und dem Publikum lieb und vertraut sind. Es gibt aber auch Neulinge in der Runde: Am 28. September wecken Adelheid und Udo Wasse mit Schlager und Chansons der 20er- und 30er-Jahre Reminiszenzen – dieses Konzert beginnt ausnahmsweise um 19 Uhr. Es ist eine Benefizveranstaltung zugunsten des Kinderheims "Jardin del Eden".

Am 12. Oktober macht sich Rena Schwarz Gedanken über ihre berufliche Zukunft und kommt zu dem Schluss "Prinzessin ist auch kein Traumjob". Claudia Zimmer und Herwig Rutt holen am 19. Oktober ihren Termin vom letzten Herbst nach. Sie haben sich nicht verändert und beteuern immer noch "Ich bin nicht Heinz Erhardt".

Carsten Höfer kommt am Samstag, 10. Oktober, und beschäftigt sich wieder einmal mit dem Mann als solchem – mit "Ehe-Män" hat er den Superhelden entdeckt. Am 30. November gastiert Birgite Gebhardt im Kräuterkasten und analysiert als Mademoiselle Mirabelle unter der "Guillotine d’amour" scharfsinnig und treffsicher deutsche und französische Eigenheiten.