Albstadt Ungewöhnliche Instrumente

Albstadt-Lautlingen. Neues Album, neues Trio: "Light Play" heißt die aktuelle Platte des begnadeten Saxofonisten und Klarinettisten Jochen Feucht. Auf seinem siebten Album sind neben dem Esslinger zwei neue Mitstreiter zu hören: Der Tübinger Dizzy Krisch am Vibraphon und Günter Weiss aus Stuttgart mit seiner zwölfsaitigen Gitarre. Feucht selbst spielt Bassetthorn, Sopransaxofon und Flöte.

Außergewöhnlich: Neun von zehn Titeln sind Eigenkompositionen von Jochen Feucht. Die Instrumenten-Kombination an sich ist ebenfalls eine Besonderheit: Das Bassetthorn, das so gut wie nie im Jazz zu hören ist, trifft auf den offenen und warmen Klang des Vibraphons. Das komplette Pendant dazu bieten die schrillen Elemente der zwölfsaitigen Gitarre. Feuchts Sopransaxofon und Flöte ergänzen das ausgefallene Klangspektrum.

Was auf den ersten Blick nach einer vogelwilden Mischung klingt, entpuppt sich bei genauerem Hinhören als Jazzkonzert der Extraklasse. Das neue Album belegt die konsequente musikalische Weiterentwicklung Feuchts. Spielerisch jongliert er mit Genres und Stilen. Die poetische Musik nimmt ihre Zuhörer mit auf eine klangvolle Reise: Ästhetisch, unaufdringlich, virtuos. Beruhigend und dennoch aufregend entführen die Musiker ihr Publikum in ganz eigene musikalische Sphären. Eintrittskarten gibt es in der Tourist-Information im Rathaus Albstadt, Telefon 07431/160-12 04, bei Schreibwaren Raff in Tailfingen, Telefon 07432/54 88 sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Easy Ticket.