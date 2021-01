Albstadt-Onstmettingen. Schaden in Höhe von rund 45 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13.20 Uhr auf der Landesstraße 360 zwischen Onstmettingen und Thanheim entstanden. Laut Polizei war ein 33-jähriger Fahrer, der aus Richtung Onstmettingen kam, mit seinem Auto etwa 200 Meter unterhalb des Stichwirtshauses in der Rechtskurve beim Fischteich ins Rutschen geraten. Sein Wagen kollidierte zunächst mit dem eines entgegenkommenden 22-Jährigen und anschließend noch mit dem folgenden Fahrzeug eines 28-Jährigen. Danach kam er rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte ein Verkehrsschild und eine Lagerhütte, überfuhr eine Böschung und kam, wieder auf der Fahrbahn, zum Stehen. Verletzt wurde laut Polizei niemand; zwei Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.