Albstadt Unfall auf B 463 fordert Todesopfer

24-Jährige stirbt noch an der Unfallstelle

Die 24-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen, der andere Fahrer wurde mit leichten Verletzungen zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der umfangreichen Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis kurz nach 5 Uhr voll gesperrt.

An den beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zweiter tödlicher Unfall innerhalb weniger Stunden

Es ist der zweite tödliche Unfall innerhalb weniger Stunden im Zollernalbkreis: Am Donnerstagabend war ein 81-jähriger Autofahrer bei einem Zusammenstoß auf der B 27 zwischen Erzingen und Dotternhausen ums Leben gekommen.