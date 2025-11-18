Albstadt und Hechingen: Arztpraxis in Kaufland-Filialen – ein Modell für den Zollernalbkreis?

Kaufland bietet in einer Filiale im Südwesten Videosprechstunden durch Ärzte an. Unsere Redaktion hat nachgefragt, ob es es solch ein Angebot auch im Zollernalbkreis geben könnte.
Hausärzte sollen auf vielfältige Weise aufs Land gelockt werden, etwa durch die Landarztquote. Dennoch: Häufig sind die Wartezeiten lang, die Wege für Patienten weit, immer wieder finden Ärzte keinen Nachfolger. Einen neuen Weg geht nun die Supermarktkette Kaufland. Im nordwürttembergischen Mosbach kooperiert das Unternehmen dafür mit einem Klinikbetreiber.