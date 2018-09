Albstadt-Tailfingen. In der Nähe des Netto-Markts in der Hechinger Straße ist am Montag ein Auto angefahren und beschädigt worden. Sein Besitzer hatte ihn um 10.45 Uhr auf dem Parkstreifen vor dem Haus Nummer 150/1 abgestellt und den Schaden – er beläuft sich auf etwa 5000 Euro – festgestellt, als er um 13 Uhr zurück kam. Der Polizeiposten Tailfingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07432/ 98 4314 26 entgegen.