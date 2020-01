Albstadt Umzug krönt Alb-Lauchert-Ringtreffen in Ebingen

Bereits am Freitag zogen rund 40 Gruppen, Narrenzünfte und Guggamusiken in einem fröhlichen Nachtumzug durch die Innenstadt. In das bunte Treiben hatten sich viele Zünfte des Rings gemischt, auch die Albstädter Narrenkollegen waren mit von der Partie oder halfen gar hinter den Kulissen mit. Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und sein Kollege Richard Eppler verfolgten, beide schick gewandet in stilvolle Albstadt-Jacken mit Silberdistel-Stickerei, den gut anderthalbstündigen Umzug.

Tags darauf, am Samstag, hatte der Narrensamen das Sagen - und zwar bei der Kinderfasnet in der Festhalle. Ein buntes Programm sorgte dabei für jede Menge Abwechslung. Prinzessinnen, Polizisten, Hasen und Marienkäfer waren also voll in ihrem Element, bis am Abend schließlich die Großen an der Reihe waren.