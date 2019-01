Albstadt Über die Blütezeit der Landschaftsradierung

Albstadt-Ebingen. Einen Vortrag mit dem Titel "Gerühmt und vergessen. Die Landschaftsradierung der Hollenberg-Zeit" hält am Dienstag, 15. Januar, Volker Lehnert, Maler, Zeichner, Druckgraphiker, Sammler und Professor an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, im Kunstmuseum Albstadt. Die Veranstaltung gehört zum Rahmenprogramm der Ausstellungen "Geograph und Wolkenfänger" und "Das Geheimnis der Landschaft"; in letzterer sind unter anderem 66 ausgewählte Werke aus der Privatsammlung Lehnerts zu sehen, der ein ausgewiesener Kenner der Landschaftsradierung an der Wende zum 20. Jahrhundert ist. Beginn ist um 19.30 Uhr; der Eintritt zu Vortrag und Ausstellung kostet sechs, ermäßigt vier Euro.