Albstadt Über 400 Kinderpornos auf dem Smartphone

Der Angeklagte, ein 56-jähriger Mann aus dem Albstädter Umland zeigt sich vor Gericht reuig. Er sei sich bewusst gewesen, dass es falsch und strafbar sei, Bilder zu verbreiten, die Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren bei sexuellen Handlungen zeigen. Er räumt ein, entsprechend der Anklage 2017 in zehn Fällen via MMS kinderpornografische Bilder an verschiedene Nummern verschickt zu haben. Im sogenannten RTL Chat –­ ein Angebot des Fernsehsenders über SMS mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen – sei er an solche Bilder gelangt; auch die Empfänger der Dateien habe er dort kennengelernt.

Zunächst sei es in den Chats – laut dem zuständigen Ermittler, der als Zeuge aussagte, soll es sich um etwa 30.000 SMS in diesem Zusammenhang gehandelt haben – etwa um Hobbies gegangen. "Dann entwickelte sich ein schleichender Prozess", beschreibt der Angeklagte. Ihm wurden Dateien mit kinderpornografischem Inhalt geschickt; er selbst behauptet nie nach solchen verlangt zu haben. Dennoch habe er sie nicht gelöscht und in zehn Fällen sogar weitergeleitet. Insgesamt 416 Bilder und Videos mit kinderpornografischem Inhalt fanden die Ermittler bei der Hausdurchsuchung im August 2018.

Für die Richterin spricht diese Flut an kinderpornografischem Material eine eindeutige Sprache: Hat der Angeklagte pädophile Präferenzen? Der 56-Jährige bestreitet das vor Gericht vehement. "Ich habe kein sexuelles Interesse an Kindern in jeglicher Hinsicht." An Kindern hätte er sich niemals vergriffen, wo der Ursprung des Bildmaterials liegt, könne er nicht sagen; er wurde im Chat zum Verbreiten animiert. Deswegen sehe er auch keine Notwendigkeit sich wegen gestörten sexuellen Präferenzen in Behandlung zu geben.