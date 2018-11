Albstadt Turnerbund-Kinder setzen sich gegen ihre Eltern durch

Immer wieder nannte Moderator Otto Karotsch zu seinen Ankündigungen der Darbietungen das diesjährige Motto. Dann wussten die Eltern auf der Tribüne, dass sie wieder gefragt waren. Das Schöne aus Sicht des Moderators: dass sich Väter und Mütter nicht zweimal bitten ließen und bei den sportlichen Vergleichen gerne mitmachten.

Nach dem gemeinsamen Einmarsch der rund 80 Kinder und Jugendlichen mit ihren Betreuern in einheitlichen schwarzen T-Shirts mit aufgedrucktem Logo hieß Vorsitzende Marika Janelli alle willkommen. Sie dankte den Sponsoren, welche den Verein unterstützten, und den Übungsleitern, die das ganze Jahr über mit Kindern und Jugendlichen mit großem Engagement ehrenamtlich arbeiteten.

Für die Musik bei den gesamten Auftritten war Sportreferent Luca Heim zuständig. Den passenden Sound legte er zum Auftakt auf, als ein Bobby-Car-Staffelrennen anstand. Gemäß dem Motto der Veranstaltung traten fünf Kinder gegen fünf Erwachsene an – eine Mordsgaudi. Der klare Sieg ging dabei an die rasend schnellen Kinder auf ihren kleinen Flitzern. Im weiteren Verlauf zeigten die Kinder, was sie in ihren wöchentlichen Übungsstunden alles lernen. Zu dem Lied vom Piraten mit seinem langen Bart gingen die "Kids in Begleitung" über einen Steg, welcher am Barren angebracht war, und bekamen viel Applaus.