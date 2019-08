Albstadt Tunnel für Dreh von Rap-Video gesperrt

"Es muss nicht immer Großstadt sein", sagt der gebürtige Albstädter Erdal Güler, der dieses Musikvideo drehen will. Güler, der unter dem Namen "Eddi-Films" seit 2011 vor allem Nacht- und Szeneleben in Bild und Ton festhält, macht mit dem Rapper "Edin" aus Frankfurt gemeinsame Sache: Zu dessen Song "Lass uns tanzen" hat er das Drehbuch geschrieben – einige Szenen daraus werden nun im Ebinger Innenstadttunnel gedreht, weitere sollen in Meßstetten abgelichtet werden.

Seit etwa drei Monaten ist der 35-jährige Filmer mit Rapper Edin und seiner Plattenfirma Four Music, einer Tochterfirma von Sony Music, in Kontakt; kennengelernt haben sich die beiden bei einem Auftritt Edins in Balingen. Das Musikvideo erzählt mehrere Geschichten; es beginnt damit, dass Edin an einer Supermarktkasse steht und einen Anruf erhält –­ diese Szene ist eine von denen, die auf dem Heuberg gedreht werden sollen – worauf alle Kunden im Supermarkt anfangen, zum eingängigen Klingelton zu tanzen und zu singen.

Im weiteren Verlauf des Videos gerät Edin mitten im Ebinger Tunnel in einen Stau und zum Stehen – und wieder gibt das Smartphone mit dem unwiderstehlichen Klingelton Laut, und alle, die mit dem Rapper im Tunnel gefangen sind, steigen aus ihren Autos aus und tanzen – so steht es in Gülers Drehbuch.