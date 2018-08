Albstadt Tunnel bleibt gesperrt

Albstadt-Ebingen. Die Arbeiten am Straßenbelag der Langwatte sind abgeschlossen und die neuen Fahrbahnmarkierungen aufgebracht; daher wird die Sperrung der Straße aus Richtung Norden im Lauf des heutigen Donnerstags aufgehoben. Häuser und Geschäfte in der Langwatte, der Ziegelplatz und die Obere Vorstadt können dann vom Eisplatz und dem Kreisverkehr Johannes-Mauthe-Straße her wieder angefahren werden. Die Pflanzarbeiten auf dem Parkplatz Langwatte werden am morgigen Freitag beendet, so dass der Parkplatz vom Wochenende an in vollem Umfang genutzt werden kann.