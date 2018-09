Albstadt-Truchtelfingen. Eine Bücherzelle am Bärenkreisel in Truchtelfingen wird Oberbürgermeister Klaus Konzelmann am Dienstag, 25. September, ab 17 Uhr einweihen. Dazu sind alle Interessierten eingeladen. Die Truchtelfinger Vereine und die Stadtbücherei Albstadt haben die Bücherzelle gemeinsam hergerichtet.