Albstadt Trotz Vakanzen keine Ausfälle

Zuvor hatte Horn gegenüber Mitgliedern und Gästen – zu ihnen zählten unter anderem Oberleutnant Bernd Hoppler und Hauptfeldwebel Jochen Rössler von der Partnereinheit, dem Abgesetzten Technischen Zug Meßstetten, sowie Hauptfeldwebel Heiko Richler von der Truppenübungsplatzkommandantur Heuberg – Bericht über das vergangene Jahr erstattet. Obwohl einige Ämter nicht besetzt werden konnten, hätten alle geplanten Veranstaltungen stattgefunden: das große Ehrenscheiben- und Pokalschießen mit den Freunden und Partnern von der aktiven Truppe ebenso wie das Grillwochenende, zwei Binokel-Turniere nebst mehreren Frühschoppen mit politischer Diskussion in der Ausbildungsstätte 14 auf dem Truppenübungsplatz. Und selbstverständlich sei die Kameradschaft auch bei der Gedenkstunde zum Volkstrauertag auf dem Ebinger Friedhof ihren Verpflichtungen nachgekommen.

Nach den Ehrungen bat Horn die Mitglieder und Gäste zum gemeinsamen Imbiss und gab die Termine für 2018 bekannt. Bereits am 6. Januar trifft sich die Kameradschaft zum Neujahrsempfang mit Buffet im Meßstetter TSV- Stüb­le. Die Jahreshauptversammlung findet am 18. Mai im Gasthaus Krone in Margrethausen, das Ehrenscheiben- und Pokalschießen am 18. Juni im Schützenhaus Ebingen statt.