Albstadt Trompetensoli in der Kapellkirche

Alexander Kirn hat an der Hochschule für Musik in Karlsruhe bei Reinhold Friedreich studiert; in der Kapellkirche spielt er den Solopart im Trompetenkonzert Nr. 2 von Johann Wilhelm Hertel, einem deutschen Komponisten des 18. Jahrhunderts, sowie den in John Barbirollis ursprünglich für Oboe komponiertem Konzert in F-Dur nach Motiven von Arcangelo Corelli.

Doch zuvor intoniert das Ebinger Kammerorchester das Concerto grosso "Alexanderfest" von Georg Friedrich Händel. Damit schließt sich der musikalische Jahreskreis für das Ensemble, hat es doch im April das komplette Oratorium in Reutlingen aufgeführt. Die beiden Trompetenkonzerte werden von dem Concerto grosso opus 6 Nr. 4 von Arcangelo Corelli sowie dem concertino Nr. 2 von Carlo Riciotti eingerahmt.

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist Information im Rathaus in Ebingen, Telefon 07431/1 60 1204, und in der Buchhandlung Raff in Tailfingen, Telefon 07432/ 54 88.