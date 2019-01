Albstadt Trio Cajon mit Noville

Albstadt-Ebingen. Auf eine heiße "Caribbean Night" dürfen sich alle Fans des Trio Cajons freuen: Es tritt am kommenden Freitag, 25. Januar, ab 21 Uhr zusammen mit dem ehemaligen "The Voice of Germany"-Kandidaten John Noville im Alten Güterbahnhof in der Bahnhofstraße 4 in Ebingen auf.