Albstadt Treue zum Turnerbund wird belohnt

Albstadt-Tailfingen. Das Interesse für dieses jährliche Miteinander der Turnerbund-Senioren bleibe groß. Dies zeige der Besuch von rund 90 älteren TBT-lern als großer Familie, so die Vorsitzende Marika Jannelli. Daher sei der Seniorenabend seit mehr als 30 Jahren eine feste Größe und aus dem gesellschaftlichen Programm des Vereins nicht mehr wegzudenken. Die Senioren hatten sich wieder einmal vieles zu erzählen und auszutauschen. Eingeladen wird von 60 Jahren an.

Lieder zum Mitsingen

Ein Teil der Anwesenden ist noch regelmäßig in einzelnen Sparten wöchentlich aktiv und hält sich fit. Nach einem gemeinsamen Essen lud Übungsleiterin Ursula Schneider zur Gymnastik ein, an welcher begeistert teilgenommen wurde. "Wir sind ja schließlich auch ein Turnverein", meinte Marika Jannelli humorvoll. Premiere beim Turnerbund feierte der Singkreis Kasten aus Onstmettingen. Die Sänger um Rainer Haushalter begeisterten mit ihren Liedern, die gleich zum Mitsingen oder Schunkeln einluden – "die Lieder haben wir früher ja alle gelernt", meinte ein Senior. So auch beim Wander-Potpourri vom Rennsteig bis nach Südtirol, bevor es mit dem eigens komponierten Traufgang-Lied in die Heimat zurückging. Den sportlichen Akzent setzten die "Supernovas" des TBT mit ihrem Auftritt. Die Gruppe mit Leiterin Judith Stehle wurde erst vor wenigen Monaten gegründet und überzeugte die Senioren. Dies gelang auch einem Trio der Männergymnastik mit dem gespielten Witz, man müsste halt nochmals 30 sein. Gerhard Renz und Hans-Peter Müller von der Fotogilde Tailfingen erinnerten mit ihren Bildern an Veränderungen der vergangenen 20 Jahre in Tailfingen.