Albstadt Traumschiff-Pianist wird Hoffnungsträger

In seinen Konzerten reicht die Bandbreite von Klassik bis Jazz, vom Musical bis zum traditionellen Liedgut – und die Zuhörer dürfen sich auf einen kurzweiligen Abend mit Tiefgang freuen, zu dem die Süddeutsche Gemeinschaft in Truchtelfingen einlädt. Karten gibt es im Vorverkauf für zehn Euro in der Buchhandlung Nathanael Gonser und bei Raff Schreibwaren in Tailfingen, in der Alpha-Buchhandlung Meßstetten, in der Oberen Apotheke in Ebingen, bei Fred Eisele in Truchtelfingen sowie an der Abendkasse für zwölf Euro. Einlass ist ab 18.15 Uhr.