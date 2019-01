Albstadt Traufganghütte Brunnental wird erweitert

Hintergrund dieser Investition ist der durchschlage Erfolg einer guten Geschäftsidee: Dass sich die Traufganghütte etabliert hätte, ist, gelinde gesagt, Understatement – wenn am Wochenende oder Festtag auch noch die Sonne scheint, dann wird es eng in und vor der Gaststätte. Zuerst hatten Tobias Hailfinger und seine Mutter Anke Hailfinger nur an die Küche gedacht, in der sie ihren Mitarbeitern mehr Ellenbogenfreiheit verschaffen wollten. Doch dann entschlossen sie sich, auch die Gaststube zu erweitern, den Eingangs- und Toilettenbereich repräsentativer und geräumiger zu gestalten und eine Dachterrasse im Bereich der Tenne zu schaffen.

Die Pläne im Detail: Auf der Südwestseite des Hauses wird an die bestehende Hausfront ein flachgedeckter, eingeschossiger Anbau angefügt; die Außenwand des Hauses verschiebt sich dadurch um viereinhalb Meter in Richtung Südwesten, also in die Gartenwirtschaft. Die Gaststube im Osten des Hauses und die Küche in der Mitte gewinnen auf diese Weise jeweils 20 Quadratmeter – plus minus – hinzu. Im Westen entsteht ein ähnlich großer Windfang. Die Gäste müssen sich im Eingangsbereich künftig nicht mehr aneinander vorbeidrücken, wenn Hochbetrieb herrscht; außerdem entsteht Platz für die Vermarktung der hauseigenen Produkte. Das Dach wächst ebenfalls; es soll künftig als Dachterrasse dienen, etwa für Empfänge, die nach einem besonderen Rahmen verlangen.

Die Gartenwirtschaft wird durch den Umbau nicht geschmälert; sie wird im Süden um die viereinhalb Meter erweitert, die sie im Norden einbüßt. Was allerdings nicht ohne Erdbewegungen zu bewerkstelligen ist, denn das Gelände steigt merklich an. Eine neue Mauer, die den Hangdruck abfängt, muss auch gesetzt werden.