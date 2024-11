1 Reisebüro-Gründer Helmut Kolb Foto: Katja Bartolec

Helmut Kolb, früherer Inhaber des gleichnamigen Reisebüros, ist im Alter von 90 Jahren gestorben.









Helmut Oskar Kolb wurde am 18. Januar 1934 als älterer von zwei Söhnen der Eheleute Berta und Oscar Arthur Kolb geboren. Er wuchs in Ebingen auf, war acht, als der kleine Bruder ertrank, und erlebte die letzten Kriegsjahre, in denen er und seine Mutter immer wieder Schutz vor Bomben im Keller oder im Wald auf der Sandgrube suchten, sehr bewusst mit.