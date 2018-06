Albstadt Trauer um Unternehmer Siegfried Binder

Pläne für einen Standort in Bitz waren einst schon fertig gewesen, als der langjährige Erste Bürgermeister Axel Pflanz Binder überzeugte, in Ebingen zu bleiben. Wer hätte ihn sich auch woanders vorstellen können?

Am 30. Oktober 1947 war er dort als Sohn von Armin und Gertrud Binder, als Enkel des Reseda-Gründers Richard Binder, geboren worden und mit zwei älteren Schwestern aufgewachsen. Nach dem Abschluss der Real- und der kaufmännischen Berufsschule begann er mit 16 Jahren seine kaufmännische Lehre im Familienbetrieb und trat 1972 in die Geschäftsführung ein.

Fast zeitgleich mit seiner alleinigen Verantwortung im Unternehmen kam 1982 seine Wahl zum Vorsitzenden des WSV Ebingen, den er zu einem der erfolgreichsten Wintersportvereine Südwestdeutschlands gemacht hat. Der Bau des Kinderlifts 1983 und der Beschneiungsanlage 2006 sicherten die Grundlagen dafür, und es ist kein Geheimnis, dass der WSV seinem Chef auch finanziell vieles zu verdanken hat. Abgesehen davon, dass der sich nie zu schade war, zusammen mit seiner Frau Helen Dienst am Lift und in der Skihütte zu schieben oder bei Vereinsfesten am Grill zu stehen.

In St. Moritz richtete der WSV 15 Jahre lang FIS-Rennen unter Binders Ägide aus, die heute am Degerwand-Skihang stattfinden, war viermal Gastgeber deutscher Meisterschaften und 2007 Ausrichter der ersten Weltmeisterschaft auf Albstädter Boden: Die Weltelite der Inline-Downhill-Fahrer hatte Binder in seine Heimatstadt geholt, ebenso wie mehrere Weltcup-Rennen. Erst 2017 hatte der Skicross-Europacup in Ebingen den ganzen Einsatz des WSV-Teams gefordert. Für den Winter 2019/2020 hatte Binder einen Weltcup anvisiert.

Sein nächstes Ziel war der Bau eines WLSB-Landesstützpunktes für Ski Alpin und Ski Cross samt Neubau des Vereinsheimes und der Anschaffung weiterer Schneelanzen.

Dabei hatte Siegfried Binder schon vor Jahren von Rückzug gesprochen und bei jeder neuen Hauptversammlung versucht, einen Nachfolger zu finden – vergeblich. Nun stellt sich die Frage auf tragische Weise unerwartet. Anders als in der Firma, wo es nun an Michael Binder als Diplom-Ingenieur Textiltechnik mit viel Erfahrung im In- und Ausland liegen wird, die Erfolgsgeschichte weiter zu schreiben.

Zählen darf er dabei auf die Hilfe seiner Mutter Helen, die – technisch versiert und hoch engagiert – schon seit langem eine Säule des Unternehmens ist. Gleichwohl: Siegfried Binder hat der Firma wie kein anderer die Zukunft eröffnet, ebenso wie dem WSV. Dass er daran nicht mehr teilhaben wird – in Ebingen kann sich das wohl kaum jemand vorstellen. Beigesetzt wird Siegfried Binder am Mittwoch, 6. Juni, auf dem Friedhof Ebingen. Die Trauerfeier beginnt um 11 Uhr.