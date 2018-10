Albstadt Träume à la King heute in der Alten Kanzlei

Albstadt-Ebingen. 50 Jahre ist es her, dass der Bürgerrechtler, Freiheitskämpfer und Pastor Martin Luther King ermordet wurde. In den berühmtesten Worten seiner berühmtesten Rede geht es um den Traum von einer Welt, in der alle gleich sind. Die Künstler der Produzentengalerie Alte Kanzlei haben sich Gedanken dazu gemacht und präsentieren ihre Werke am Samstag, 20. Oktober, ab 17 Uhr. Margarete Goth, Rolf Jahnke, Gabriele Opfermann, Karin Beck, Hannes Bozic, Michl Brenner, Anja David, Dieter Günter, Bruno Schlagenhauf und Jörg Wandel laden alle Interessierten zur Vernissage ein. Die Ausstellung ist auch am 21. Oktober, 14 bis 17 Uhr, und am 27. Oktober, 10 bis 13 Uhr, zu sehen.