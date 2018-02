Albstadt Träger sorgen für Stabilität

Onstmettingen. Das "Haus der 1000 Waagen" beherbergt weitaus mehr Waagen als der Name verspricht. "1415 Geräte verteilen sich auf zwei Etagen um genau zu sein", erklärt Rudi Keinath vom Arbeitskreis Waagen und Gewichte.

Ebendiese Anzahl an verschiedensten Waagen sorgt für ein statistisches Problem. Wieso? Eine Waage die zehn Kilogramm wiegen kann, muss logischerweise ein Gegengewicht von zehn Kilogramm besitzen. So summiert sich das ganze auf eine Last, die Sorgen bereitet. Denn einer der Ausstellungsräume ist eine ehemalige Lehrerwohnung die in früheren Jahren auf das Dach gebaut wurde. Der Fußboden dieses Raumes, also die Decke für die darunterliegenden Räume, ist für hohe Tragelasten nicht ausgelegt.

Rudi Keinath und Fritz Brenner, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Philipp-Matthäus-Hahn-Museums, versuchten schon viel, um die Last zu entschärfen. So platzierte Rudi Keinath beispielsweise die schweren Waagen nicht in die Mitte des Raumes, sondern an die Wände. Auch Besuchergruppen wurden aus Sicherheitsgründen aufgeteilt – Beschränkungen die durch den Umbau endlich der Vergangenheit angehören sollen.