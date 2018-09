Albstadt Tosender Beifall am siebenten Tag

Albstadt-Ebingen. Bei der Wiener Uraufführung der "Schöpfung" vor 220 Jahren, wusste Dekan Anton Bock in seiner Begrüßungsansprache zu berichten, sei ein Polizeiaufgebot von 30 berittenen Gendarmen erforderlich gewesen – die benötigte man diesmal nicht; dafür waren Parkplätze am Käselteich und in der Landhausstraße rar, und auch im Gotteshaus waren praktisch alle Sitzplätze besetzt. Der katholische Kirchenchor Tailfingen hatte sich durch einen eigens für dieses Konzert gegründeten Projektchor verstärkt, so dass an die 90 Sängerinnen und Sänger aufgeboten waren – für den stimmgewaltigen Ausklang eines jeden Schöpfungstages war damit hinlänglich gesorgt.

Hinzu kamen die Solisten: Drei Erzengel erzählen in Haydns Oratorium die Schöpfungsgeschichte und kommentieren jeden einzelnen der sechs Schöpfungstage; Sopranistin Carla Thullner übernahm den Part von Gabriel, Tenor Johannes Petz sang den von Uriel, und Bass Siegfried Laukner schlüpfte in die Rolle des Raphael. In Rezitativen und in Arien ließen die Drei der Reihe nach Himmel, Erde, Pflanzen, Getier und zum guten Schluss den Menschen erstehen; dazu steuerte die rund 30-köpfige "arcademia sinfonica" aus Balingen mit ihrer Konzertmeisterin Julia Weeda und Cembalist Hans-Peter Merz einen Klang von beeindruckendem Volumen bei.

Die Zuhörer hatten dank Haydns grandioser Komposition und Hendels kongenialer Wiedergabe das Wunder der Weltentstehung so anschaulich wie nur möglich vor dem geistigen Auge – Haydn, meinte Hendel, sei es gelungen, höchst Kunstvolles mit Eingängigem, Gelehrtes mit Populärem zu verbinden, und es sei vor allem diese Qualität, die den Siegeszug des Werks durch die Konzertsäle und -programme erkläre.